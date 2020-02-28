Февральские турниры в Валуйках

8 февраля в шахматном клубе прошел турнир среди пенсионеров Валуйского городского округа. В нем приняли участие восемь участников не один десяток лет отдававших свое свободное время шахматной игре.

Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. Первое и второе места поделили Василий Детков и Рустем Нуруллин, набравшие по 6 очков из семи. На третьем месте опытный турнирный боец Владимир Бугаков. В его активе 4,5 очка. На четвертом и пятом местах Михаил Наливайко с 4 очками и Александр Твердохлебов с 3,5 очками.

Председатель Валуйского районного отделения « Членов Союза пенсионеров России» Алексей Судовцев вручил призерам грамоты и небольшие призы. Победитель турнира Василий Детков будет представлять Валуйский городской округ в областном соревновании в марте месяце.

23 февраля в городском шахматном клубе по случаю дня Защитника Отечества был проведен блицтурнир с контролем времени 10 минут на партию.

Турнир собрал 12 участников разных возрастов, ветеранов и школьников. Первое и второе места с результатом 8,5 очков из 11 поделили Сергей Посохов и Рустем Нуруллин. На третьем месте закрепился Василий Детков, набравший 8 очков. Четвертое и пятое места заняли Сергей Кузнецов и Владимир Жиляев, отставшие соответственно на пол очка.

От управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа им были вручены грамоты и небольшие призы. Хорошо сыграли все школьники. Хотелось бы отметить младшего из братьев Бриндюк, десятилетнего Глеба, одержавшего четыре победы и старшего его брата, Владимира, набравшего 5,5 очков.

24 февраля в пгт. Уразово в клубе «Русич» также состоялся шахматный турнир, посвященный дню Защитника Отечества. 15 участников в течении пяти часов выявляли победителя. Нужно добавить и здесь, наряду с ветеранами, приняли участие и школьники. Хорошо сыграли семиклассник Всеволод Бриндюк и шестиклассник Никита Трубников, набравшие по 7,5 очков из 14 возможных. А победителем турнира стал Александр Твердохлебов, с 12 очками. Второе и третье места поделили Александр Цопа и ветеран Юрий Елкин, отставшие от первого призера на очко. Провел турнир, участвовал, судил соревнование и вручал грамоты призерам директор клуба « Русич» Николай Толмачев.

Р. Нуруллин. (27.02.2020г.)