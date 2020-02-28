Февральские турниры в Валуйках

Опубликовано пт, 28/02/2020 - 10:08 пользователем Маслова Ирина

     8 февраля в шахматном клубе  прошел  турнир среди пенсионеров Валуйского городского округа. В нем приняли участие восемь участников  не один десяток лет отдававших  свое  свободное время  шахматной игре.

   Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику.  Первое и второе места поделили Василий Детков и Рустем Нуруллин, набравшие по 6 очков из семи. На третьем месте опытный турнирный боец  Владимир Бугаков.  В его активе 4,5 очка.  На четвертом и пятом местах Михаил Наливайко  с 4 очками и Александр Твердохлебов с 3,5 очками.

     Председатель Валуйского  районного отделения « Членов Союза пенсионеров России» Алексей Судовцев  вручил призерам  грамоты и небольшие призы.  Победитель турнира Василий Детков  будет  представлять Валуйский городской округ в областном соревновании в марте месяце.

     23 февраля в городском шахматном клубе по случаю дня Защитника Отечества был проведен  блицтурнир с контролем времени 10 минут на партию.

     Турнир собрал 12 участников разных возрастов, ветеранов и школьников.  Первое  и второе места с результатом  8,5 очков из 11 поделили Сергей Посохов и Рустем Нуруллин. На третьем месте  закрепился Василий Детков, набравший 8 очков. Четвертое и пятое места заняли Сергей Кузнецов  и Владимир Жиляев, отставшие соответственно на пол очка.

      От управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа им были   вручены грамоты и  небольшие призы. Хорошо сыграли все школьники. Хотелось бы отметить младшего из братьев Бриндюк,  десятилетнего  Глеба,  одержавшего четыре победы и старшего его брата, Владимира, набравшего 5,5 очков.    

     24 февраля в пгт. Уразово  в клубе «Русич» также состоялся шахматный турнир, посвященный дню Защитника Отечества.  15 участников  в течении пяти часов выявляли победителя. Нужно добавить и здесь, наряду с ветеранами, приняли участие и школьники.  Хорошо сыграли семиклассник Всеволод Бриндюк и шестиклассник Никита Трубников, набравшие по 7,5 очков из 14 возможных. А победителем турнира стал Александр Твердохлебов, с 12 очками. Второе и третье места поделили Александр Цопа и ветеран  Юрий Елкин, отставшие от первого призера на очко. Провел турнир, участвовал, судил соревнование  и вручал грамоты призерам директор клуба « Русич» Николай Толмачев.

 

                                                     Р. Нуруллин. (27.02.2020г.)

 

Категория: 
Турниры