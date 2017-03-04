Февраль - шахматный

В феврале в Валуйском ДК и С прошел ряд шахматных турниров.

В первую субботу месяца прошел районный турнир среди пенсионеров старше 60 лет. В нем приняли участие восемь любителей шахматной игры разной спортивной квалификации.

Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику. Первое место с 6,5 очками из семи занял неоднократный чемпион города Л.Сизиков. На втором месте опытный турнирный боец ветеран В. Детков. В его активе 6 очков. На очко меньше набрал судья соревнований Р. Нуруллин.

Председатель Валуйского районного отделения « Членов Союза пенсионеров России» А.Судовцев вручил призерам грамоты.

Победитель турнира будет представлять район в областном соревновании в марте месяце.

18 февраля по случаю дня Защитника Отечества шахматисты провели блицтурнир с контролем времени 5 минут на партию.

Турнир собрал 12 участников разных возрастов. Первое место с результатом 9 очков из 11 занял С.Сотников. На втором месте закрепился А.Король с 8 очками. Третье призовое место и 7 набранных очков у В. Бакута. От управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района « Город Валуйки и Валуйский район» им вручены грамоты и призы.

25-26 февраля, провожая зиму, шахматисты провели зимнее первенство города по быстрым шахматам. Оно проходило в два этапа. В субботу был проведен круговой полуфинал с контролем времени 10 минут на партию. 12 участников разыграли восемь проходных мест, которые позволили на следующий день сыграть в финале уже с контролем времени 20 минут на партию. В результате бескомпромиссной игры первое место с 5,5 очками из семи возможных занял В. Жиляев. Столько же очков набрал и второй призер С.Сотников, но уступивший первенство по дополнительным показателям. На очко меньше у В. Деткова, что позволило ему занять третье место. Всем им от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации вручены грамоты и небольшие призы. От совета шахматного клуба В. Жиляеву был вручен журнал « Шахматное обозрение – 64» №1 за 2017год.

Р.Нуруллин, судья соревнований.(03.03.2017г.)