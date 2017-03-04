Февраль - шахматный

Опубликовано сб, 04/03/2017 - 23:33 пользователем Маслова Ирина

 В феврале в Валуйском ДК и С прошел ряд шахматных турниров.

В первую субботу месяца прошел районный турнир среди пенсионеров старше 60 лет. В нем приняли участие восемь любителей шахматной игры разной спортивной квалификации.

   Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику.  Первое место с 6,5 очками из семи занял неоднократный чемпион города Л.Сизиков. На втором месте  опытный турнирный боец  ветеран В. Детков. В его активе 6 очков. На очко меньше набрал судья соревнований  Р. Нуруллин.

     Председатель Валуйского  районного отделения « Членов Союза пенсионеров России» А.Судовцев  вручил призерам  грамоты. 

     Победитель турнира будет  представлять район в областном соревновании в марте месяце.

     18 февраля по случаю дня Защитника Отечества  шахматисты провели блицтурнир с контролем времени 5 минут на партию.

     Турнир собрал 12 участников разных возрастов.  Первое место с результатом  9 очков из 11 занял С.Сотников. На втором месте закрепился А.Король с 8 очками. Третье призовое место и 7 набранных очков у В. Бакута. От управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района « Город Валуйки и Валуйский район» им вручены грамоты и призы.

     25-26 февраля, провожая зиму, шахматисты провели зимнее первенство города по быстрым шахматам.  Оно проходило в два этапа. В субботу был проведен круговой  полуфинал с контролем времени 10 минут на партию. 12 участников  разыграли восемь проходных мест, которые позволили на следующий день сыграть в финале  уже с контролем времени 20 минут на партию. В результате  бескомпромиссной игры первое место  с 5,5 очками из семи возможных  занял В. Жиляев.  Столько же очков набрал и второй  призер С.Сотников, но уступивший первенство по дополнительным показателям. На  очко меньше  у В. Деткова, что позволило ему занять третье место. Всем им от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации вручены грамоты и небольшие призы. От совета шахматного клуба В. Жиляеву  был вручен  журнал « Шахматное обозрение – 64»  №1 за 2017год.

                          Р.Нуруллин, судья соревнований.(03.03.2017г.)

Категория: 
Турниры
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