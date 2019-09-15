Фестиваль Rukami.

Опубликовано вс, 15/09/2019 - 22:56 пользователем Маслова Ирина

Провели шахматный турнир поколений в рамках Фестиваля Rukami. За досками встретились былые чемпионы области и города с молодыми талантами!

Праздник удался на славу!

Председатель БРОО "Федерация шахмат Белгородской области"      А.В.Косов     

https://www.facebook.com/alexander.kosov.12/videos/pcb.2334874236562526/...

https://www.facebook.com/alexander.kosov.12/videos/2332666866783263/

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