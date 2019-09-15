Фестиваль Rukami.

Провели шахматный турнир поколений в рамках Фестиваля Rukami. За досками встретились былые чемпионы области и города с молодыми талантами!

Праздник удался на славу!

Председатель БРОО "Федерация шахмат Белгородской области" А.В.Косов

https://www.facebook.com/alexander.kosov.12/videos/pcb.2334874236562526/...

https://www.facebook.com/alexander.kosov.12/videos/2332666866783263/