20 и 21 октября в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол проходил фестиваль по русским шашкам «Золотая Осень». В фестивале приняло участие 32 юных любителя шашек.

Среди мальчиков начальных классов победил Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой), который показал на турнире стопроцентный результат. Отстав от победителя на одно очко, второе место занял Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3»). Замкнул тройку призёров Артём Маргарян (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

Среди девочек победителем фестиваля стала Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой). На втором месте Эвелина Скурятина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой), на третьем – Анастасия Чувакина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой).

Среди юношей не было равных Максиму Коркину (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Второе место занял Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), а третье Михаил Лотков. (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Всёх участников фестиваля угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования