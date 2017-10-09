«Фестиваль по русским шашкам «Золотая осень»
7 октября в Большом Зале районного модельного Дома культуры г.Новый Оскол, в рамках фестиваля «Золотая осень», состоялись турниры по русским шашкам. И девочки и мальчики играли по круговой системе. Контроль времени 15 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.
У мальчиков стопроцентный результат показал Максим Шаталов. Он уверенно занял первое место. На второй строчке турнирной таблицы расположился Артём Маргарян. Третье место по дополнительным показателям занял Сергей Катернюк.
У девочек первое место со стопроцентным результатом заняла София Нагорная. На втором месте – Маргарита Шаталова. Замкнула тройку призёров Дарья Курпякова.
Управление культуры администрации Новооскольского района наградило победителей и призёров фестиваля грамотами, журналами и сладкими призами.
С.Гончарук – главный судья соревнования
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