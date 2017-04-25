Фестиваль "Мозаика детства", шахматный турнир "Умная игра" г.Белгород.

В уютном детском саду №48 "Вишенка" г.Белгорода, где замечательный коллектив старается создавать все условия для развития и пропаганды древней и мудрой игры, состоялся шахматный турнир "Умная игра", проводимый в рамках регионального фестиваля "Мозаика детства".

Соревнования проходили в два этапа - полуфиналы и финал. В общей сложности в соревнованиях приняли участие юные шахматисты из 30 дошкольных учреждений г.Белгорода - около 60 малышей.

18 апреля состоялись отборочные полуфиналы, из которых вышли по 6 человек. В финале, который прошёл 24 апреля, играли 12 участников. Как в отборочных соревнованиях, так и в финале, играли по швейцарской системе в 4 тура. Ребята играли с шахматными часами, контроль времени был 15 минут каждому участнику до конца партии.

В финале выявился победитель турнира- Сыроватский Светослав из ДОУ №74. Он уверенно выиграл все финальные партии. На втором месте Матрашилова Елизавета из ДОУ № 63. Она отстала от победителя на пол-очка. Третье место занял Смирнов Никита, который представлял ЦО №1. У Никиты 3 очка.

Хочется отметить серьезную подготовку к турниру детские сады №56, ЦО №1, №6, №56, №8, №78, №23, №16, Покровский детский сад и поблагодарить за участие всех тех, кто в финал не попал.

Двое из призеров, будут отстаивать честь города Белгорода на областных шахматных соревнованиях уже через две недели. Так что будут усиленно тренироваться. Пожелаем им удачи!Хочется надеяться, что в следующем году к нам вернется всеми полюбившийся городской шахматный турнир "Юный гроссмейстер!", в котором зачет был среди мальчиков и девочек и учитывался командный результат при подведении итогов.