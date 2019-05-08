«Фестиваль «Фомина яишня. Перезагрузка»

4 мая в Новом Осколе прошёл самый креативный фестиваль региона – VII областной фестиваль народного творчества «Фомина яишня. Перезагрузка». Впервые фестиваль был проведён в тенистом пикник - парке «Остров» и был посвящён Году театра в РФ.

На празднике было много интересного. Кроме привычных площадок, в этом году работали и новые площадки. С удовольствием посетителя Яйцеграда побывали в Шахматно-яичном клубе, где могли померяться силами в интеллектуальных играх, таких как шахматы и русские шашки. Для школьников и дошкольников были проведены турниры по шахматам и русским шашкам.

В турнире по русским шашкам первое место заняла Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Кристина Симонова (МБОУ «СОШ №3»). Замкнула тройку призёров Елена Ковалёва (МБОУ «СОШ №3»).

В шахматном турнире победил Максим Пивкин (МБДОУ «Детский сад №9). Второе место заняла Анна Щекина (МБДОУ «Детский сад №3»). Кирилл Капустин (МБОУ «СОШ №3») занял третье место.

Победители и призёры детских турниров награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

На фестивале сыграли партию настоящими куриными яйцами окрашенными в светлый и тёмный цвет. Для отличия на них наклеили символы с изображением шахматных фигур.

Всех участников шахматно-шашечных баталий угостили конфетами и крашеными яйцами.

С.Гончарук – главный судья соревнования