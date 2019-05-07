4 мая, в честь Дня Победы, клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с государственной универсальной научной библиотекой, организовали и провели фестиваль «Дети войны». Перед началом праздника всем участникам и гостям были прикреплены Георгиевские ленточки. Началось праздничное мероприятие совместным исполнением Государственного гимна России. Затем организатор фестиваля - руководитель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин поздравил участников и гостей с Днем Победы и пригласил на сцену концертного зала «Детей войны», где им поздравительные письма вручили председатель «Партии пенсионеров» Владимир Абельмазов и депутат горсовета Наталья Аверьянова, а цветы – президент областной шахматной федерации Александр Косов. Поздравления с Днем Победы от «Российского союза ветеранов» зачитал председатель БРО подполковник Аркадий Бармин.

В праздничном концерте приняли участие известные белгородские поэты: Вячеслав Игин, Клавдия Ширяева, Татьяна Клепинина, Геннадий Гармажанов, поэты - «Дети войны» – Нина Жерносек и Мария Красноруцкая, ансамбль «Ромашка», исполнительница цыганских песен и танцев Ольга Ломакина, пианистка Татьяна Балютина, солистка из Томаровки Алексеева Надежда и другие. Вместе со взрослыми в концерте участвовали дети: скрипачка Саушкина Ксения, лауреат музыкальных конкурсов России Ваня Сергиенко, исполнительница песни «Катюша» Вероника Серовикова и самый маленький из участников концерта 6-летний Нестор Селиванов, который после своего выступления, прямо на сцене, был награжден президентом областной шахматной федерации Александром Косовым грамотой и кубком за победу в первенстве города по шахматам среди детсадовцев.

Закончился концерт общим исполнением песни «День Победы», где солировал подполковник Аркадий Бармин. Все участники концерта получили сладкие подарки от спонсора турнира – директора фирмы «Белсоя» Владимира Кушнаренко.

После концерта прошли шахматные турниры, посвященные Дню Победы, где приняли участие более 40 человек – не только белгородцы, но и гости из Нового Оскола, Шебекино, Строителя, Майского и Разумного.

Среди «Детей войны» у мужчин победителем стал 83-летний Алексей Александров, а у женщин - Рита Гавриленко. В общем турнире победил Решетников Сергей, у детей первым стал Стрябков Ваня. Победители и призеры турниров получили грамоты от областной федерации шахмат и призы от фирмы ООО «Виват-Плюс» в лице директора Владимира Зацепина.

Клуб ветеранов «Мыслитель» выражает благодарность члену Общественной палаты Белгородской области, директору Белгородской государственной филармонии - Боруха Светлане Юрьевне за билеты на концерт «Музыка мира», предоставленные для «Детей войны». А также члену Общественной палаты Белгородской области, директору Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Рожковой Надежде Петровне и ее сотрудникам за всестороннюю помощь и поддержку в проведении праздника в честь Дня Победы.