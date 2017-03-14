Этап Кубка России по шахматам.Воронеж 2017 г.

С 4 по 12 марта в г. Воронеже прошел Этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек 9-15 лет.Юные шахматисты нашей области приняли активное участие и успешно выступили, заняв призовые места.

Среди девочек до 13 лет 3 место заняла Дорохина Елизавета из Губкинского района.Лиза набрала 6, 5 очков.На 4 месте Макаренко Елизавета из г.Алексеевка. Попова Вероника из Ст.Оскола на 6 месте.

Среди мальчиков до 15 лет успешно сыграл Широких Иван из г.Белгорода. Набрав 6,5 очков, он поделил 3-4 место.

В турнире среди девочек до 15 лет третье место заняла Моисеева Полина из Ст.Оскола. Поздравляем призеров! Подробную информацию можно узнать http://www.chess-results.com/tnr267611.aspx?lan=1&art=9&fed=RUS&wi=821&s...