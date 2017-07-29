Этап Кубка России по шахматам в Новороссийске.

С 10- 23 июля 2017 г. в Новороссийске прошёл Всероссийский фестиваль «Малая земля».

В программе фестиваля состоялось много состязаний: блиц; шахматы Фишера, турнир среди ветеранов, рапид, детский Кубок России и рейтинговый опен.Также в рамках фестиваля прошли: судейский семинар, викторина «Что? Где? Когда?», сеанс одновременной игры, парные шахматы, спидкубинг, «Веселые старты», экскурсии и др.

Шахматисты области также приняли участие в этих соревнованиях.

Дорохина Елизавета из Губкинского района играла в этапе Кубка России и в круговом турнире среди девочек до 13 лет заняла 3 место. Хороший результат показал белгородец Прожняков Владислав в турнире мальчиков до 9 лет. В опен-турнире играл тренер-преподаватель из г.Губкин Ситников Сергей Викторович, который показал лучший результат среди ветеранов.

Поздравляем!