Этап Детского Кубка России Мемориал А. С. Суэтина г. Тула

Со 2 по 9 января в г. Тула прошел этап Детского Кубка России - Мемориал А. С. Суэтина.

Участие в соревнованиях приняли более 200-от ребят со всей России: от Ямало-Ненецкого автономного округа до Краснодарского края. Возрастная планка соревнований – 15 лет.Этап Детского кубка – одна из составляющих Всероссийского шахматного фестиваля «4-ый мемориал имени Суэтина».

В соревнованиях участвовала шахматистка из Губкинского района Дорохина Елизавета. В турнире среди девушек до 15 лет Лиза стала победительницей.

Поздравляем!