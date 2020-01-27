Еще не вечер…

25 января в шахматном клубе города Валуйки состоялся блицтурнир, посвященный 75 летию со дня рождения ветерана шахмат, неоднократного чемпиона города, участника областных соревнований, генерального директора ЗАО «Агросадоводческое» Василия Сергеевича Деткова.

Инициативу проведения турнира проявил сам юбиляр. Перед началом мероприятия с приветственным словом к шахматистам обратился начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа Александр Георгиевич Широков. Он поздравил Василия Сергеевича с юбилеем и вручил ему почетную грамоту за личный вклад в развитие шахмат среди взрослых и детей. 20 участников Валуйского городского округа в двух полуфиналах с контролем времени 10 минут на партию боролись за выход в финал.

Порадовало то, что среди участников были не только ветераны, которым за 50, 60 ,70 и 80 лет, но и школьники, которые набирались опыта в соревновании.

Более чем трехчасовая борьба в девяти турах завершилась выходом в финал шестерых участников по трое с каждого полуфинала. В группе «А» по 6,5 очков набрали Сергей Кузнецов и Рустем Нуруллин. В активе Виктора Ворохобина - 6 очков. В группе « Б» по 8 очков у юбиляра Василия Деткова и Леонида Сизикова, также в январе, отметившего свое 65 - летие. У Сергея Богданова на полтора очка меньше. По положению, в финале игра продолжилась, но уже с контролем времени 5 минут на партию.

В финале уверенную победу одержал неоднократный чемпион города и участник областных соревнований Леонид Сизиков, набравший 4,5 очка из 5. На пол очка меньше у второго призера, также ветерана Сергея Кузнецова. Замкнул тройку призеров Рустем Нуруллин с тремя очками.

Юбиляр всем призерам вручил ценные подарки и в процессе турнира организовал небольшое чаепитие в период перерыва. Судили соревнование Рустем Нуруллин и Михаил Наливайко.

Р. Нуруллин

(26 января 2020 года).