Ельникова Милена – вице-чемпионка «Открытого первенства Международного Школьного Шахматного Союза». Поздравляем!

С 21 по 29 марта в курортном комплексе «Молния», расположенном на берегу Черного моря, в поселке Небуг Краснодарского края проходило Открытое первенство МШШС. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 шахматистов не старше 13 лет из 39 городов страны. Главным призом для победителей турниров в своих возрастных категориях (4 мальчика и 4 девочки), стала путевка на первенство Европы-2017 среди школьников, которое пройдет в Черногории с 10 по 20 июня.

Ельникова Милена (тренеры Окунь О.Л., Окунь Л.Н.) принимала участие в турнире среди девочек до 9 лет. Показав бескомпромиссный характер и одержав 7 побед в 9 турах, наша шахматистка поделила второе-третье место с Юлией Дубинской (Республика Адыгея). Лучшие дополнительные показатели вывели Белгородскую шахматистку на второе место. Первое место заняла Корнева Полина, представляющая Челябинскую область.

Стоит отметить, что помимо отличного результата (изначально в стартовом листе Милена находилась под 10-ым номером), наша шахматистка существенно улучшила свой международный рейтинг, увеличив его на 42 пунтка.

От всей души поздравляем нашу юную звездочку с прекрасным результатом и желаем ей дальнейших творческих успехов и ярких побед.