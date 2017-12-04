Ельникова Милена – вице-чемпионка ЦФО среди девочек до 11 лет по классическим шахматам.

С 1 по 9 ноября в Орле проходило первенство Центрального федерального округа среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, а также среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. За право представлять свою область в высшей лиги чемпионата России вышло бороться рекордное количество участников - 482 спортсмена, что сделало турнир самым массовым в новейшей истории ЦФО.

Воспитанница шахматного отделения ДЮСШ №4 Ельникова Милена (тренеры Окунь Л.Н., Окунь О.Л.) принимала участие в турнире среди девочек до 11 лет. С первой партии, с первого сделанного хода наша Белгородская шахматистка принялась доказывать свои серьёзные намерения на выход в высшую лигу и уже к 5 туру прочно захватила лидерство в турнире, имея в своем активе 4,5 очка.

К сожалению, обидное поражение в 6 туре от будущей чемпионки Новиковой Дарьи (Красногорск) выбило на мгновение нашу спортсменку из колеи, после чего последовал проигрыш и в 7-ой партии. Однако, заключительные две игры Милена провела с удвоенной энергией и заслуженно добилась в них положительного результата. Две победы на финише обеспечили ей попадание в призовую тройку, а удачный старт позволил выиграть борьбу коэффициентов у Пономаревой Варвары (Владимир).

В итоге, набрав 6,5 очков из 9, Ельникова Милена заняла 2-ое место, тем самым став единственной шахматисткой, которая будет представлять Белгородскую область в высшей лиге чемпионата России в 2018 году.

Поздравляем юную спортсменку с прекрасным результатом и желаем дальнейших побед!