23 апреля в г.Новый Оскол впервые в истории состоялся дружеский матч на трёх досках по шахматам между девочками обучающимися в МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол и девочками обучающимися в ФКОУ «СОШ УФСИН» России по Белгородской области. Играли в шахматном клубе «Белая ладья», который открылся в ФКОУ «СОШ УФСИН».

Соревнование проходило в рамках Всероссийского проекта «Десятилетие детства».

За команду МБОУ «СОШ №3» играли: Арина Коноплянко, Софья Фартушина, Маргарита Шаталова.

Состав команды ФКОУ «СОШ УФСИН»: Любовь Шатохина, Кристина Сергеева, Анастасия Логинова, Виктрия Вишнякова.

Решили играть по две партии. Первую половину матча девочки из «СОШ №3» выиграли со счётом 3:0. Казалось, что разгрома не избежать. Но на вторую половину матча девочки из «СОШ ФУСИН» смогли собраться и повести со счётом 2:0.

Благодаря стараниям опытной Арины Коноплянко, команде из третьей школы удалось избежать поражения с сухим счётом. Они уступили 1:2.

Общий счёт матча 4:2 в пользу команды девочек МБОУ «СОШ №3».

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района наградило всех участников матча дипломами и молодёжными журналами. Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» вручил всем участницам необычного матча призы.

С.Гончарук – главный судья соревнования