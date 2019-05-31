«До свидания, детский сад!»

30 и 31 мая в МБДОУ «Детский сад №10» г. Новый Оскол прошёл турнир по шахматам, «Выпускник, 2019».

Четырнадцать воспитанников детского сада, которые 1 сентября пойдут в первый класс, приняли в нём участие.

После упорной и бескомпромиссной борьбы первое место заняла Ульяна Масленникова. На втором месте расположился Максим Страшных. София Кислица замкнула тройку призёров.

Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С Гончарук – главный судья соревнования