«До свидания, детский сад!»
Опубликовано пт, 31/05/2019 - 17:07 пользователем Маслова Ирина
30 и 31 мая в МБДОУ «Детский сад №10» г. Новый Оскол прошёл турнир по шахматам, «Выпускник, 2019».
Четырнадцать воспитанников детского сада, которые 1 сентября пойдут в первый класс, приняли в нём участие.
После упорной и бескомпромиссной борьбы первое место заняла Ульяна Масленникова. На втором месте расположился Максим Страшных. София Кислица замкнула тройку призёров.
Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.
С Гончарук – главный судья соревнования
Категория:
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии