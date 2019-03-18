Дню 8 марта посвящается.

Уже по сложившейся традиции, Международный женский день 8 Марта отмечается в гимназии №2 большими соревнованиями девочек.

Сначала проводятся отборочные соревнования, в которых получают право на участие в финале. В этот раз проводилось 4 финала.

В соревнованиях девочек-выпускниц детских садов победила Сотникова София (ДОУ №60). Лучшей среди первоклассниц стала Карская Катя (1а кл).

В главном турнире разыгрывали переходящий приз. В прошлые годы этим призом дважды владела нынешняя студентка БГУ Андреева Дарья, в 2018 г. - Чистикова Полина (9 кл). В этом году Полина стала третьей, а первое место и переходящий приз завоевала Сизоненко Яна (7 кл). Второй стала Бутко Анна (8 кл).

В группе начальных классов первой стала Хухарева Татьяна (3 кл) - чемпионка области среди девочек до 10 лет, на втором месте Саушкина Ксения (4 кл), а на третьем -

Все призеры, занявшие 1-3 места награждены грамотами и призами.

Судья соревнований, тренер преподаватель Волошкин В.И.