Девочки из Белгородской области вышли в финал Кубка России

Не за горами финал детского Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9,11,13 и юношей и девушек до 15 лет, который пройдет в Подмосковье с 4 по 12 декабря 2019 года.

Две представительницы нашей области вышли в финал это престижного турнира, это - Ельникова Милена (г. Алексеевка) и Дорохина Елизавета (г. Губкин). Лиза обеспечила свое участие в финальном части турнира еще в г. Брянске, где выиграла третий этап Кубка - "Брянский лес" в возрасте девушки до 15 лет, ну а Милене после выигранных двух этапов Кубка в г. Новороссийске и г. Брянске, оставался последний шанс пройти в восьмерку сильнейших девочек России в возрасте до 13 лет.

И вот, город на Волге - Саратов, встретил нас узкими улочками, старинными домами конца 19 начала 20 веков, и шикарным шахматным Дворцом, построенным в старинной части города, где проводятся все основные саратовские шахматные соревнования. Вот в этом здании, с 25 сентября по 3 октября, для Милены и прошел этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет - «Кубок Сергея Карякина». В турнире приняло участие 12 девочек, при этом Кузьмина Анна (Тюменская область, 2007 г.р.) и Михайлова Екатерина (Саратовская область, 2007 г.р.), это реальные претендентки на выход в финал Кубка, Аня выиграла два этапа и в одном была бронзовым призером, а Катя выиграла один этап и в одном была второй. Турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров и выдался напряженным но очень интересным. Борьба была честной и справедливой, каждому хотелось выиграть и получить первый приз из рук самого Сергея Карякина. Кстати, один из сильнейших гроссмейстеров мира дал турниру свое имя и специально приехал в Саратов на один день, чтобы принять участие в торжественном закрытии соревнований, поздравить победителей и пообщаться с юными шахматистами.

Милена одержала 6 побед и завершила одну партию в ничью, тем самым обеспечила себе первое место, ну и как следствие участие в финале Кубка России по шахматам.

Как победитель турнира Ельникова Милена получила медаль, кубок победителя, книгу с автографом, фотографию из рук чемпиона по блицу и рапиду, вице-чемпиона мира С.Карякина. Удалось совсем чуть-чуть пообщаться с Сергеем, которым рассказал как готовился к матчу с М.Карлсеном и пожелал новых побед Милене.

Турнир проведен на высочайшем уровне, всего в Кубке С.Карякина приняли участие 111 юных шахматистов из 11 регионов России: Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Курганской, Московской, Пензенской, Саратовской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Марий Эл и Пермского края.

Впереди у наших шахматисток Первенство ЦФО среди мальчиков и девочек до 11, 13, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет в г. Брянске, ну а потом главное событие года, финал детского Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9,11,13 и юношей и девушек до 15 лет.

Пожелаем девчонкам новых шахматных побед!!!