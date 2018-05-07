5 мая в честь Дня Победы клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с государственной универсальной научной библиотекой организовали и провели фестиваль «Дети войны».

Перед началом праздника участникам и гостям были прикреплены Георгиевские ленточки и сделано совместное фото. Открыл фестиваль его организатор, руководитель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин. Он поздравил участников фестиваля с Днем Победы и дал слово гостям праздника: капитану 1-го ранга, депутату городского совета – Анатолию Бурику, руководителям ветеранских организаций Вооруженных сил России – подполковнику Валерию Родионову и майору Александру Кушнареву, заместителю председателя регионального совета «Дети войны» - Федору Деревянченко, президенту областной шахматной федерации – Александру Косову. Гости, также поздравили всех участников фестиваля с Днем Победы, а особенно трогательно и заботливо обратились к «детям войны» 1930 – 1945 г.р., которых в клубе «Мыслитель» 23 человека, и пожелали им здоровья, поблагодарили их за работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и вручили каждому цветы и грамоты со следующими теплыми словами: «Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись Ваши родители – мира Вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце! Здоровья Вам, радости и счастья!».

Затем участники клуба «Мыслитель» представили свою большую концертную программу, в которой пели песни и читали стихи. Особенно запомнились выступления ветерана Вооруженных сил - капитана Анатолия Колесникова, который, играя на гитаре, спел несколько военных песен и романсов, и одного из самых юных воспитанников клуба «Мыслитель», 9-ти летнего, Вани Сергиенко, который очень трогательно и душевно исполнил песни о войне. Как всегда, блистала, в прошлом профессиональная певица, Альвина Ковалева.

После концерта состоялось несколько блиц-турниров по шахматам, разделенных по возрастам. В категории «Дети войны» победил Михаил Мирошников, второе место занял старейшина турнира 83-х летний Валентин Федотов, третьим стал Алексей Александров.

Победители и призеры всех возрастных категорий были награждены дипломами от спорткомитета г. Белгорода.

После шахматного турнира праздник продолжился в парке им. Ленина, где участники фестиваля за дружеским чаепитием снова пели песни, читали стихи и вспоминали те нелегкие годы войны, что пришлись на их детство.

Клуб «Мыслитель» благодарит лично директора государственной универсальной научной библиотеки Рожкову Надежду Петровну и ее сотрудников за всестороннюю помощь и поддержку в деле проведения фестиваля «Дети войны»

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель», член общественной палаты Белгородской области Владимир Павлович Зацепин