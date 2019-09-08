«День здоровья в средней школе №2»

7 сентября для учащихся МБОУ «СОШ №2 с УИОП города Новый Оскол провели День здоровья, который приурочили к открытию 62-й внутришкольной спартакиады школьников 2019-2020 г.г.

На общей линейке наградили победителей районных соревнований «Зарница». Лучшим спортсменам школы доверили поднять Олимпийский флаг. Неподалёку от стадиона посёлка Прибрежный были проведены соревнования по шахматам и русским шашкам.

В турнире по шахматам первое место уверенно занял Матвей Михолат (2 «б» класс). На втором месте расположился Глеб Быков (2 «а» класс). Замкнул тройку призёров Кирилл Синельников (2 «а» класс).

В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – София Косова (2 «б» класс), 2 место – Анна Карнаухова (2 «а» класс), 3 место – Иван Новиков (2 «а» класс).

Победители и призёры награждены грамотами. Всех участников угостили конфетами.

В.Синегубов – учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2 с УИОП»