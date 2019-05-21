«День здоровья в школе №2»

18 мая в Средней общеобразовательной школе №2 г. Новый Оскол провели День здоровья. Этот день был приурочен закрытию 61-й спартакиады школьников.

На общей линейке наградили грамотами лучших спортсменов школы и вручили золотые значки ГТО, тем, то их заслужил.

Затем капитаны команд получили маршрутные листы и все отправились в парковую зону посёлка Прибрежный для выполнения заданий на разных этапах соревнования.

Неподалёку от стадиона для желающих был проведён турнир по русским шашкам. В результате в турнире среди мальчиков первое место занял Максим Грецов 5 «Б» класс. На втором месте расположился Александр Лобынцев 2 «А» класс. Данил Рыков 1 «Б» класс занял третье место.

В турнире, где играли девочки, победителем состязания стала София Егизарова 2 «А» класс. Проиграв только победителю, второе место заняла София Алексенко 5 «Б» класс. А замкнула тройку призёров Ксения Криволапова 8 «В» класс.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех присутствующих угостили конфетами и печеньем.

М.Попов – судья соревнования