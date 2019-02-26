«День защитника Отечества в России»

23 февраля в России отмечался День защитника Отечества. В Малом Зале районного модельного Дома культуры города Новый Оскол прошёл «Мушкетёрский» турнир по шахматам. В этом соревновании принимали участие только мальчики – будущие защитники Отечества.

В турнире, в котором играли юные шахматисты начальных классов победителем соревнования стал Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте расположился Елисей Щербинин (МБОУ «СОШ №3»). Они набрали по 8 очков из 10 возможных, но Елисей в личной встрече проиграл Сергею. Замкнул тройку призёров, набрав 7 очков, Егор Шемякин (МБОУ «СОШ №4»).

В турнире, в котором «сражались» шахматисты с пятого по девятый класс победил третьеклассник! Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). Далее места распределились следующим образом. Ростилав Славинский (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») – 2 место, Кирилл Ветров (МБОУ«СОШ№3») – 3 место. Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

Для взрослых шахматистов был организован праздничный блицтурнир по шахматам. Играли по круговой системе в два круга. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В этом турнире больше всех очков набрал Владимир Боровков (г.Новый Оскол). Он и стал победителем блицтурнира. На втором месте Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка), на третьем – Иван Скурятин (г.Ноый Оскол). Они награждены грамотами.

М.Попов – главный судья соревнования