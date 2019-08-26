«День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

23 августа в городском парке культуры и отдыха города Новый Оскол ребята из шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» встретились со специалистами детской библиотеки в летнем читальном зале. Тема проведённого мероприятия «Тысяча умных страниц».

Для ребят была подготовлена познавательная беседа «На все ваши «что?», «где?», «когда?» умные книги ответят всегда», проведен библиографический обзор по книжной выставке «Листая словари». Юные читатели познакомились с «Толковым словарем живого великорусского языка» В.И. Даля, толковым словарем Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова, с двуязычными словарями, которые помогают изучать иностранные языки, с разными энциклопедиями, которые есть в детской библиотеке: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Большая энциклопедия школьника», «Детская энциклопедия Аванта +» и многие другие. В этих изданиях им было предложено поискать разные слова, выполнить практические задания, находя либо значение слова, либо его правильное написание, но перед этим нужно было вспомнить правила обращения с книгами. Ребята с удовольствием выполнили все задания. Затем они познакомились со справочниками, которые вызвали живой интерес, потому что не уступали энциклопедиям по оформлению и разнообразию тем: космос, великие открытия и изобретения, стрелковое оружие, мотоциклы, животные и многие другие. Привлекли внимание детей и электронные ресурсы справочного характера. В завершение библиотекари напомнили юным читателям, чтобы они не забывали посещать библиотеку и читать, и тогда летние каникулы будут нескучными, а учебное время пройдёт увлекательно и интересно! На такой позитивной ноте завершилась работа в летнем читальном зале и каждый отдыхающий в парке, независимо от возраста, получил шанс полистать красочные и привлекательные справочные книги и научно-популярные журналы, в которых найдутся ответы на самые актуальные вопросы современности.

После мероприятия состоялись баталии по шахматам и русским шашкам, которые посвятили Дню воинской славы России – Дню разгрома советсткими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

В шахматном турнире победителем стал Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») замкнула тройку призёров.

В турнире по русским шашкам первое место, показав стопроцентный результат, заняла София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). Далее места распределились следующим образом: Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3») – второе место. Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3») – третье место.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

Л.Коршуненко – заместитель директора МКУК «Центральная библиотека

Новооскольского городского округа» по работе с детьми