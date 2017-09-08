«День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год)»

Опубликовано пт, 08/09/2017 - 21:12 пользователем Маслова Ирина

«День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год)»

   8 сентября в новом шахматном клубе «Белая ладья» состоялся турнир по шахматам «День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год)»

   Играли по Круговой  системе с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику. В результате упорной и бескомпромиссной игры  первое место занял Константин Бесхмельницын. На втором месте Тимофей Наумец. Третье место заняли Вадим Жданов и Виктор Секретарёв.

   Победитель и призёры шахматного блицтурнира награждены грамотами Управления  физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района.

          С.Гончарук- главный судья соревнования

Категория: 
Турниры
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