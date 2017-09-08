«День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год)»

8 сентября в новом шахматном клубе «Белая ладья» состоялся турнир по шахматам «День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год)»

Играли по Круговой системе с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику. В результате упорной и бескомпромиссной игры первое место занял Константин Бесхмельницын. На втором месте Тимофей Наумец. Третье место заняли Вадим Жданов и Виктор Секретарёв.

Победитель и призёры шахматного блицтурнира награждены грамотами Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района.

С.Гончарук- главный судья соревнования