8 сентября в России отмечается День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год). В Малом зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены этому событию.

В турнире по русским шашкам первое место заняла София Нагорная (5 «а» класс МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Ксения Притулина (6 «б» МБОУ «СОШ №3»). Замкнула тройку призёров Анастасия Чувакина (3 «б» класс МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В шахматном турнире для 1-2 классов первое место занял Максим Пивкин (1»а» класс МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте Анастасия Мальцева (2 «б» класс МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На третьем – Дарья Юрченко (2 «в» класс МБОУ «СОШ №3»).

В турнире по шахматам, в котором сражались шахматисты постарше, места распределились следующим образом. 1 место – Егор Шемякин (3 «б» класс МБОУ «СОШ №4). 2 место – Дарья Курпякова (4 «б» класс МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). 3 место – Данил Грунин (4 «а» класс МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников угостили конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования