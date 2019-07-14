«День воинской славы России»

10 июля – День победы русской армии по командованием Петра Первого над Шведами в Полтавском сражении. В честь этой знаменательной даты в ЦМИ города Новый Оскол прошли турниры по шахматам и русским шашкам.

В турнире по русским шашкам, в котором играли девочки, победила София Нагорная (МБОУ «СОШ «3»). На втором месте Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»). Анастасия Котова (МБОУ «СОШ №3») заняла третье место.

В шашечном турнире среди мальчиков первое место занял Андрей Тарасов (МАОУ «СОШ №164» город Екатеринбург, на втором месте – Никита Шихов МАОУ «СОШ №164» город Екатеринбург, на третьем – Егор Глушков (МБДОУ «Детский сад №2 «Умка»).

В турнире по шахматам среди девочек младших классов первое место заняла Дарья Юрченко (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте – Анна Щекина (МБОУ «СОШ №4»). На третьем месте – Анжелика Вёрстова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире среди девочек пятого класса и старше победительницей турнира стала Софья Фартушина (МБОУ «СОШ №3»). Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») на втором месте. Замкнула тройку призёров София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»).

В турнире среди мальчиков места распределились следующим образом: 1 место – Никита Кузнецов (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 2 место – Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 3 место – Илья Фартушин (МБОУ «СОШ №3»).

Победители и призёры награждены грамотами и памятными сувенирами. Всех участников соревнования угостили конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования