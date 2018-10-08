По сложившейся традиции, учитывая, что в работе клуба «Мыслитель» постоянно принимают участие почти два десятка учителей, мы ежегодно отмечаем День учителя. И в этом году все учителя, пришедшие на праздничное мероприятие, были награждены благодарственными письмами от клуба и шахматной федерации г. Белгорода с теплыми словами признательности за их нелегкий труд. Также всем участникам праздника были вручены подарки от «Партии пенсионеров» и от государственной универсальной научной библиотеки.

Затем свои стихи читали Ольга Колесникова и Геннадий Гарможанов, отдавший почти полвека работе учителем, а руководитель клуба Владимир Зацепин рассказал о своей маме – Анне Романовне, которая по комсомольскому призыву пошла в учительский институт и с отличием закончив его, 38 лет отучила детишек в сельской школе, получив за свою работу звание «Ветеран труда».

В мужском блиц-турнире по шахматам, посвященном Дню учителя убедительную победу одержал учитель физики по образованию, а впоследствии долгое время работавший детским тренером по шахматам Владимир Кушнаренко. Среди женщин победила Рита Гавриленко – преподаватель политэкономии в техникуме.

Победители и призеры блиц-турниров получили грамоты от спорткомитета г.Белгорода.