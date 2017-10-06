«День учителя»

5 октября в кабинете №7 МБОУ «СОШ№3» города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам среди школьников начальных классов, который был посвящён Дню учителя.

Мальчики играли по Швейцарской системе в 4 тура, а девочки по круговой системе. Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место занял Артём Рикун. На втором месте – Илья Кравченко, на третьем – Дмитрий Мелешков.

В турнире среди девочек первое место заняла Эвелина Гоготова. На втором месте Полина Коваленко. Замкнула тройку призёров Диана Соловьёва.

Победители и призёры награждены грамотами от Управления культуры администрации Новооскольского района. От шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» все участники соревнования получили закладки для книг.

С.Гончарук – главный судья соревнования