«День Святой Троицы!»

Опубликовано вт, 18/06/2019 - 21:49 пользователем Маслова Ирина

   Один из главных праздников у православных христиан – День Святой Троицы, отмечается на 50-й день после Пасхи.

   16 июня в Читальном зале центральной библиотеки города Новый Оскол состоялся блицтурнир по шахматам. Он был посвящён празднованию Дня Святой Троицы и Дню медицинского работника. Некоторые новоскольские шахматисты до выхода на пенсию посвятили свою жизнь одной из самых старейших профессий в мире. Леонид Макарович Мирошников работал в хирургическом отделении Центральной районной больницы хирургом, а Надежда Николаевна Спесивцева – на Станции переливания крови медсестрой. Руками этих замечательных людей была спасена не одна жизнь.

   В турнире приняло участие 6 человек. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

   В результате, выиграв все партии, первое место занял Сергей Гончарук. Второе место занял Иван Скурятин. Леонид Мирошников замкнул тройку призёров. Они награждены грамотами.

                  Оксана Новикова – секретарь соревнования

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