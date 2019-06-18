Один из главных праздников у православных христиан – День Святой Троицы, отмечается на 50-й день после Пасхи.

16 июня в Читальном зале центральной библиотеки города Новый Оскол состоялся блицтурнир по шахматам. Он был посвящён празднованию Дня Святой Троицы и Дню медицинского работника. Некоторые новоскольские шахматисты до выхода на пенсию посвятили свою жизнь одной из самых старейших профессий в мире. Леонид Макарович Мирошников работал в хирургическом отделении Центральной районной больницы хирургом, а Надежда Николаевна Спесивцева – на Станции переливания крови медсестрой. Руками этих замечательных людей была спасена не одна жизнь.

В турнире приняло участие 6 человек. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате, выиграв все партии, первое место занял Сергей Гончарук. Второе место занял Иван Скурятин. Леонид Мирошников замкнул тройку призёров. Они награждены грамотами.

Оксана Новикова – секретарь соревнования