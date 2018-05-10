«День Святого Георгия Победоносца»

Опубликовано чт, 10/05/2018 - 22:41 пользователем Маслова Ирина

 

 6 мая в духовно-просветительском центре во имя св.вмч.Параскевы, наречённой Пятница города Новый Оскол, состоялись турниры по русским шашкам и шахматам, посвящённые Дню Святого Георгия Победоносца.

   В турнире по русским шашкам первое место занял Максим Шаталов. На втором месте обосновался Карен Аветисян. Третье место в упорной борьбе досталось Руслану Абдуламитову.

    Среди девочек победила  со стопроцентным результатом Маргарита Шаталова, На втором месте Дарья Курпякова. Замкнула тройку призёров Татьяна Горченко.

   В турнире по шахматам стопроцентный результат показал Алексей Бакланов. Он и стал победителем соревнования. Второе-третье место поделили Артём Рикун и Сергей Андрущенко. Дополнительная партия не выявила второго призёра. Пришлось играть ещё одну дополнительную партию с укороченным временем времени. В этой партии Артём играл более собрано и обыграл своего конкурента.

   В турнире среди девочек места распределились следующим образом: Дарья Курпякова – 1 место, Александра Попова – 2 место, Татьяна Горченко – 3 место.

   Победители и призёры награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Для участников соревнования было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

                                   С.Гончарук – главный судья соревнования  

 

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Турниры
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