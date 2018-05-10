«День Святого Георгия Победоносца»

6 мая в духовно-просветительском центре во имя св.вмч.Параскевы, наречённой Пятница города Новый Оскол, состоялись турниры по русским шашкам и шахматам, посвящённые Дню Святого Георгия Победоносца.

В турнире по русским шашкам первое место занял Максим Шаталов. На втором месте обосновался Карен Аветисян. Третье место в упорной борьбе досталось Руслану Абдуламитову.

Среди девочек победила со стопроцентным результатом Маргарита Шаталова, На втором месте Дарья Курпякова. Замкнула тройку призёров Татьяна Горченко.

В турнире по шахматам стопроцентный результат показал Алексей Бакланов. Он и стал победителем соревнования. Второе-третье место поделили Артём Рикун и Сергей Андрущенко. Дополнительная партия не выявила второго призёра. Пришлось играть ещё одну дополнительную партию с укороченным временем времени. В этой партии Артём играл более собрано и обыграл своего конкурента.

В турнире среди девочек места распределились следующим образом: Дарья Курпякова – 1 место, Александра Попова – 2 место, Татьяна Горченко – 3 место.

Победители и призёры награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Для участников соревнования было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования