Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

В этот день возле Дома Дерябина в городе Новый Оскол провели турниры по шахматам и русским шашкам, которые посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Началось мероприятие с минуты молчания. Затем в память о детях погибших при штурме школы в небо запустили белые шары. Рисовали мелом на асфальте.

Завершилось мероприятие шахматно-шашечными баталиями. В турнире по шахматам первое место занял Максим Пивкин, На втором месте Ангелина Глушкова. Замкнул тройку призёров Егор Глушков. В турнире по русским шашкам победителем стал Савва Агафонов. Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

С.Гончарук – главный судья соревнований