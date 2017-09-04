«День солидарности в борьбе с терроризмом»

Опубликовано пн, 04/09/2017 - 20:02 пользователем Маслова Ирина

3 августа в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

   В турнире по шахматам, в котором играли ученики начальных классов, первое место занял Матвей Погорелов. На втором месте – Дмитрий Мелешков, на третьем – Виктор Секретарёв.

   В турнире по шахматам, в котором играли ребята постарше, места распределились следующим образом: 1 место – Филипп Крупенко, 2 место – Сергей Андрущенко, 3 место – Мария Образцова.

   В турнире по русским шашкам первое место заняла София Нагорная. На втором месте _ Мария Образцова. Замкнула тройку призёров Эвелина Скурятина.

   Победители и призёры турниров по шахматам и русским шашкам награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новоосокльского района.

                С.Гончарук – главный судья соревнования

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Турниры
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