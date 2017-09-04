«День солидарности в борьбе с терроризмом»

3 августа в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В турнире по шахматам, в котором играли ученики начальных классов, первое место занял Матвей Погорелов. На втором месте – Дмитрий Мелешков, на третьем – Виктор Секретарёв.

В турнире по шахматам, в котором играли ребята постарше, места распределились следующим образом: 1 место – Филипп Крупенко, 2 место – Сергей Андрущенко, 3 место – Мария Образцова.

В турнире по русским шашкам первое место заняла София Нагорная. На втором месте _ Мария Образцова. Замкнула тройку призёров Эвелина Скурятина.

Победители и призёры турниров по шахматам и русским шашкам награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новоосокльского района.

С.Гончарук – главный судья соревнования