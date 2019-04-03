День смеха в клубе "Мыслитель"

В честь Дня смеха клуб ветеранов «Мыслитель» устроил для членов и гостей клуба настоящий праздник юмора. Сначала состоялся концерт, где читали стихи известные поэтессы: Татьяна Клепинина и автор 6 книг – Клавдия Ширяева, поэты-члены клуба Нина Жерносек и Евгений Терлецкий. Прозаик Тамара Пименова прочитала смешные рассказы из своей новой книги. Участницы ансамбля «Посиделки на завалинке» из Томаровки спели частушки и песни. Валерий Ночфин, играя на гитаре, исполнил песни Высоцкого. А руководитель клуба Владимир Зацепин под аккомпанемент гитары спел оригинальную песню на свои стихи «По зарплате и работа». Каждое выступление было встречено зрителями бурными аплодисментами, а многие при исполнении песен еще и дружно подпевали артистам.

После концерта состоялся командный матч, где 15 женщин и девочек противостояли в шахматных поединках 15 мужчинам и мальчикам. Мужчины давали фору в игре – ладью. В бескомпромиссной борьбе победила дружба! А в заключении был проведен блиц-турнир, где 1-2 место поделили Игорь Морозов и Анатолий Мотузный, 3-5 места разделили ветеран Рита Гавриленко и школьники Миша Синцарев и Полина Чистикова.

Праздник удался!