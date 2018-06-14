29 июля 2012 года Российская ассоциация заочных шашек (РАЗШ) утвердила день шашек России, который отмечается 12 июня. По традиции в этот день юные шашисты города Новый Оскол собираются для участия в баталиях по русским шашкам.

В 12.00 часов в Сквере Центральной площади начали с исполнения Гимна России, после чего все дружно прокричали троекратно: – Ура!

Турнир среди мальчиков проходил по круговой системе. В результате первое место со стопроцентным результатом занял Виталий Беляев.

Илья Фартушин и Сергей Андрущенко набрали по 4 очка из 6. По результатам личной встречи второе место присуждено Илье.

Девочки играли по Швейцарской системе в пять туров. В этом турнире победила Маргарита Шаталова. В её активе 5 очков. 4 очка набрала занявшая второе место София Нагорная.

По дополнительным показателям Мария Образцова с тремя очками замкнула тройку призёров.

Победители и призёры соревнований по русским шашкам награждены грамотами и сладкими призами.

По окончании состязания любители русских шашек отправились в Духовно-просветительский Центр во имя св. мвч. Параскевы наречённой Пятница, где было организовано чаепитие с печеньем и конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования