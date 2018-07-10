Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

В Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол в этот день проходили турниры по шахматам и русским шашкам.

В турнире по русским шашкам первое место занял Роман Шпинев. На втором месте Сергей Катернюк. Константин Бесхмельницын занял третье место. Среди девочек, победителем стала Мария Образцова. На втором месте Олеся Подлесная, на третьем Дарья Булавина.

В шахматном турнире среди школьников победителем стал Сергей Катернюк. Вторе место занял Константин Бесхмельницын, третье – Вадим Жданов. В турнире девочек места распределились следующим образом: 1 мест – Дарья Булавина, 2 место – Эвелина Скурятина, 3 место – Аделина Скурятина.

После детских турниров состоялся блицтурнир по шахматам для взрослых шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Выиграв все партии, первое место уверенно занял Сергей Гончарук. Николай Смехнов и Леонид Мирошников пришли к финишу, имея одинаковое количество очков, сыграв между собой вничью. Пришлось этим шахматистам сыграть между собой дополнительную партию, которую выиграл Николай. Он занял второе место. Леонид замкнул тройку призёров.

Победители и призёры соревнования награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Участников детских турниров угостили конфетами.