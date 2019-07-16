«День рыбака»

14 июля в Большом Зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол проходили турниры по шахматам и русским шашкам. Многие новооскольцы любят в свободное время сидеть с удочкой на берегу реки Оскол, поэтому турниры были посвящены Дню рыбака.

В турнире по русским шашкам девочки и мальчики играли вместе. Швейцарская система в четыре тура выявила победителя соревнования. Ей стала София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). Она выиграла все партии. По три очка набрали три участника. По дополнительным показателям на втором месте Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»), а Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3») на третьем месте.

В турнире по шахматам среди девочек победила Алёна Колесниченко (ГБОУ «Корочанская школа-интернат»). На второй строчке в турнирной таблице расположилась Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На третьем месте Анна Щекина (МБОУ «СОШ №4») и Эвелина Скурятина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по шахматам среди мальчиков первое место занял Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте – Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), на третьем – Даниил Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Для шахматистов старшего поколения был организован блицтурнир по шахматам с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Победителем блицтурнира стал студент третьего курса Белгородкого государственного института искусств и культуры Алексей Бакланов. На втором месте Иван Скурятин. Замкнул тройку призёров Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

По окончании шахматно-шашечных баталий в Большом Зале духовой оркестр «Любимые мелодии» ЦКР «Оскол» под управлением Дмитрия Новикова больше часа играл для жителей и гостей Нового Оскола.

С.Гончарук – главный судья соревнований