«День Российской молодёжи»

Опубликовано пт, 30/06/2017 - 07:16 пользователем Маслова Ирина

             27 июня в России отмечался День молодежи. Его празднуют молодые граждане страны. Особое значение он имеет для школьников и студентов.  В 2017 году праздник проходил на государственном уровне 25-й раз.

                      Во дворе дома №9 по улице Дорожной в городе Новый Оскол для детей был организован турнир по русским шашкам.

   В результате первое место занял Руслан Абдуламитов. На втором месте – Сергей Гончаров, на третьем –  Андрей Рязанский.

                    В турнире, в котором играли девочки, первое место заняла Маргарита Шаталова. Второе –  Виктория Абдуламитова,  третье – Софья Бачина.

          Победители и призёры награждены грамотами и ценными призами. Призы также получили  Иван Чернов и Василиса Пустовалова. Для участников соревнования был организован сладкий стол.

                     С.Гончарук – главный судья соревнования

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