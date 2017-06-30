«День Российской молодёжи»

27 июня в России отмечался День молодежи. Его празднуют молодые граждане страны. Особое значение он имеет для школьников и студентов. В 2017 году праздник проходил на государственном уровне 25-й раз.

Во дворе дома №9 по улице Дорожной в городе Новый Оскол для детей был организован турнир по русским шашкам.

В результате первое место занял Руслан Абдуламитов. На втором месте – Сергей Гончаров, на третьем – Андрей Рязанский.

В турнире, в котором играли девочки, первое место заняла Маргарита Шаталова. Второе – Виктория Абдуламитова, третье – Софья Бачина.

Победители и призёры награждены грамотами и ценными призами. Призы также получили Иван Чернов и Василиса Пустовалова. Для участников соревнования был организован сладкий стол.

С.Гончарук – главный судья соревнования