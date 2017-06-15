«День России во дворе»

12 июня во дворе дома №9 на улице Дорожной г.Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, посвящённые Дню России.

В турнире по русским шашкам первое место заняла Маргарита Шаталова. На втором месте Руслан Абдуламитов, замкнул тройку призёров Сергей Гончаров.

В шахматном турнире места распределились следующим образом: 1 место – Маргарита Шаталова, 2 место – Сергей Гончаров, 3 место – Константин Сидорченко.

Победители и призёры награждены грамотами. Для всех участников был организован сладкий стол.

Летний сезон во дворе на улице Дорожной был открыт 4 июня турниром по русским шашкам. В этом турнире победил Максим Шаталов. На втором месте – Маргарита Шаталова, на третьем – Сергей Гончаров. Победитель и призёры этого турнира награждены грамотами и ценными призами.

С.Гончарук – главный судья соревнований