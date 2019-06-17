«День России и день шашек в России»

12 июня, в городе Новый Оскол, в отделе культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол», состоялись турниры по шахматам, посвящённые Дню России и турнир по русским шашкам, посвящённый Дню шашек в России.

В турнире по русским шашкам победителем соревнования стала София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте расположилась Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны О.Н.Романовой»). Ксения Чан (МБОУ «СОШ №4») замкнула тройку призёров.

Турниры по шахматам проходили в нескольких номинациях.

Первоклассники мальчики: 1 место – Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 2 место – Егор Веневцев (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Александр Авдей (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

Первоклассники девочки: 1 место – Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»), 2 место – Анна Щекина (МБОУ «СОШ №4»), 3 место – София Осипова (МБОУ «СОШ №3»).

2-е классы мальчики: 1 место – Кирилл Пахомов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны О.Н.Романовой»), 2 место – Ярослав Артёмов (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Данил Рыков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

2-е классы девочки: 1 место – Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны О.Н.Романовой»), 2 место – Анастасия Ерёмина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны О.Н.Романовой»),, 3 место – Дарья Юрченко (МБОУ «СОШ №3»).

3-4-е классы: 1 место – Никита Голенко (МБОУ «СОШ №3»), 2 место – Кирилл Потапов (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Виктор Секретарёв (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами Старооскольской кондитерской фабрики «Славянка». Все участники получили сладкие призы.

В блицтурнире приняло участие 8 шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

В результате сразу четыре участника пришли к финишу, имея по 5 очков из 7 возможных. По дополнительным показателям победителем блицтурнира стал Иван Скурятин. На втором месте – Николай Сухин, на третьем – Леонид Мирошников. Они награждены грамотами.

С.Гончарук – главный судья соревнования