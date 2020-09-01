«День посёлка Волоконовка»

Опубликовано вт, 01/09/2020 - 17:40 пользователем Маслова Ирина

 В этом году волокончане отметили 92-ю годовщину основания района и 229-ю годовщину образования посёлка Волоконовка.

   30 августа, в кафе-баре «У Ксюши», расположенного в парковой зоне посёлка, прошёл межрайонный турнир по шахматам, посвящённый дню посёлка.

   Сначала участники были распределены на две подгруппы. По три человека из каждой подгруппы, показавшие лучший результат выходили в финал. Играли с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

   В результате упорной борьбы первое место занял Михаил Могилатов (п.Волоконовка). На второй строчке в турнирной таблицы расположился Мурвалат Юсубов (Новооскольский городской окуруг). Замкнул тройку призёров Василий Заболоцких (п.Волоконовка).

   Они от администрация Волоконовского района награждены грамотами и ценными призами.

                     С.Гончарук – главный судья соревнования

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