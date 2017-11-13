«День памяти великомученицы Параскевы, наречённой Пятница»

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Новом Осколе возведен русскими мастерами-умельцами в 1803 году. Строился он на средства прихожан на месте старой деревянной церкви. В 1823 году Успенский храм был перестроен - добавились два придела: в честь Архистратига Божия Михаила и в честь Великомученицы Параскевы Пятницы, чудотворная икона которой обретена на источнике близ Нового Оскола. В 1960-е годы была возведена колокольня и установлены колокола общим весом свыше тонны. А в честь 50-летия Великой Победы на колокольню был поднят еще один колокол – весом в 640 кг.

Одна из святынь храма, известная за пределами города - чудотворная икона великомученицы Параскевы Пятницы, явленная пастухам в прошлом веке близ Нового Оскола. В ней помещена частица мощей этой святой. В 2002 году на территории храма было начато строительство Духовно-просветительского центра. Его освящение состоялось 6 июня 2005 года.Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, охраняет семейное благополучие и счастье, считается помощницей в материнстве и женском здоровье. Святой молятся о даровании хорошего мужа и в супружеском бесплодии. Святая мученица – целительница людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов, особенно от лихорадки, зубной и головной боли, в древности к ней обращались также в случаях дьявольского наваждения. По церковному верованию, святая Параскева – покровительница полей и животноводства. В древности на городских торжищах ставилась икона Святой Параскевы Пятницы как покровительницы торговли, также она считается покровительницей портных.

В минувшие выходные в Духовно-просветительском Центре во имя св.вмч. Параскевы, наречённой Пятница города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены Дню памяти великомученицы Параскевы, наречённой Пятница (отмечается 10 ноября по новому стилю).

11 ноября играли в русские шашки. Сначала участники соревнования собрались на Центральной площади, чтобы послушать удивительный музыкальный инструмент – карильон. Концерт на передвижном карильоне, который является единственным в России давал лауреат международных конкурсов, карильонист, клавесинист и органист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин.

В его исполнении прозвучали старинные колокольные звоны, русские и голландские народные мелодии, авторские импровизации и переложения знаменитых хитов. Восхищению игры известного музыканта не было предела! Прекрасная музыка не только расслабляет и дарит хорошее настроение, но и побуждает к новым творческим свершениям!

После представления все отправились в Духовно-просветительский центр, где юных шашистов ждал сладкий стол и горячий чай. Соревнование проходило у девочек и мальчиков по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий. В результате первое место среди девочек заняла Маргарита Шаталова, которая 10 ноября отметила своё двенадцатилетие.

На втором месте Софья Фартушина, у которой на пол очка меньше. Третье место заняла Дарья Купякова.

Среди мальчиков места распределились следующим образом: 1 место – Сергей Андрущенко, 2 место – Андрей Герасимов, 3 место – Сергей Катернюк.

12 ноября состоялся турнир по шахматам, в котором приняло участие 18 школьников. Играли по Швейцарской системе в пять туров с использованием компьютерной программы для жеребьёвки «Swiss master 5.5». Контроль времени 20 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В этом турнире со стопроцентным результатом победил Артём Рикун. На втором месте Филипп Крупенко, на третьем Сергей Андрущенко.

В зачёте среди девочек победила Мария Мамедова, На втором месте – Дарья Курпякова, на третьем – Алёна Колесниченко.

Победители и призёры награждены грамотами. Для участников соревнования было организовано чаепитие и сладкий стол.

Вечером, в воскресенье, В Большом Зале Районного модельного дома культуры состоялся блицтурнир по шахматам. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В результате первое место занял Сергей Гончарук, на втором месте Михаил Гринин. Замкнул тройку призёров Владимир Бондаренко. Победитель и призёры праздничного блицтурнира награждены грамотами от Управления культуры администрации муниципального района «Новооскольский район».

М.Попов – главный секретарь соревнований