Ежегодно, в марте, клуб ветеранов «Мыслитель» проводит День памяти ушедших от нас шахматистов. И в этом году, 23 марта, члены клуба свою очередную встречу начали с минуты молчания, потом слово было предоставлено одному из старейших шахматистов Белгородской области -Анатолию Мотузному, который вспомнил поименно и рассказал о таких шахматистах, как : Киреев Иван Иванович, Шенцев Сергей Иванович, Синев Борис Васильевич, Скворцов Борис Петрович, Черкасов Тимофей Федорович, Герасименко Галина Георгиевна, Шкрыль Владимир Григорьевич, и многих-многих других. Игорь Морозов рассказал о своем друге Алексее Король, а Эдуард Мирзобеков о своих земляках – армянах Вячеславе Данилян и Артеме Григорян. Присутствующий на встрече председатель областной шахматной федерации Александр Косов в своем выступлении подчеркнул значимость факта того, что ветераны клуба чтят память ушедших от нас шахматистов, помнят их поименно и помнят их шахматные заслуги. В шахматном турнире памяти первое место занял Игорь Морозов, второе – Александр Слюняев, 3-4 места поделили Яков Шляпочник и Анатолий Мотузный.