«День памяти святых жен-мироносиц»

12 мая в Читальном Зале Районной библиотеки Новооскольского городского округа, на базе которого недавно отрыли филиал Белгородского шахматного клуба «Мыслитель», состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены православному празднику – Дню памяти святых жен-мироносиц.

Детские турниры по шахматам проводились в нескольких номинациях. Так среди юных шахматистов дошкольного возраста первое место занял Максим Пивкин (МБДОУ «Детский сад №9»). На втором месте Ульяна Масленникова (МБДОУ «Детский сад №10»). Замкнула тройку призёров Анна Щекина (МБОУ «Детский сад №3»).

У первоклассников победителем соревнования стала Александра Богатырёва (МБОУ «СОШ №3»). Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой») занял второе место, а Ярослав Артёмов (МБОУ «СОШ №3») – третье.

Среди шахматистов 2 класса и старше победителем стал Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), на третьем – Егор Шемякин (МБОУ «СОШ №4»).

В соревновании по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Кирилл Белов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 2 место – Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 3 место – Ангелина Андрейчук (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В 15:00 начался блицтурнир по шахматам для взрослых шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Победителем блицтурнира стал Сергей Гончарук. Второе место занял Алексей Бакланов. Леонид Мирошников расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Победители и призёры соревнований награждены грамотами и призами. Всех участников детских турниров угостили конфетами.

М.Леонтьева – секретарь соревнования