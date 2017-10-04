«День памяти св. вмч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»

30 сентября, в городе Новый Оскол, в Пикник-Парке «Сосновый Край» микрорайона «Промстрой», Управлением культуры администрации Новооскольского района было организовано массовое гуляние «Городская Осень». В программе праздника: концерт, выставки, сувенирные лавки, интерактивные площадки для любой возрастной категории, спортивные соревнования, сказочные персонажи, качели-карусели и многое другое.

Несмотря на холодную погоду и отдалённость от центра города состоялся турнир по шахматам, который был посвящён Дню памяти св. вмч. Выры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В результате первое место, показав стопроцентный результат, занял Виктор Секретарёв, на втором месте – Вадим Жданов. Замкнул тройку призёров Максим Соловьёв.

Среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Олеся Подлесная, 2 место – Валерия Горбатовская, 3 место – Валерия Хмарская.

Победители и призёры соревнования награждены грамотами и сладкими призами.

М.Баарова – начальник Управления физической культуры, спорта

и молодёжной политики администрации Новооскольского района