«День памяти св. вмч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»

Опубликовано ср, 04/10/2017 - 00:05 пользователем Маслова Ирина

30 сентября, в городе Новый Оскол,  в Пикник-Парке «Сосновый Край» микрорайона «Промстрой»,  Управлением культуры администрации Новооскольского района было организовано массовое гуляние  «Городская Осень». В программе праздника: концерт, выставки, сувенирные лавки, интерактивные площадки для любой возрастной категории, спортивные соревнования, сказочные персонажи, качели-карусели и многое другое.

   Несмотря на холодную погоду и отдалённость от центра города состоялся турнир по шахматам, который был посвящён Дню памяти св. вмч. Выры, Надежды, Любови и матери их Софии.

   В результате первое место, показав стопроцентный результат, занял Виктор Секретарёв, на втором месте – Вадим Жданов. Замкнул тройку призёров Максим Соловьёв.

   Среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Олеся Подлесная, 2 место – Валерия Горбатовская, 3 место – Валерия Хмарская.

   Победители и призёры соревнования награждены грамотами и сладкими призами.

  

                         М.Баарова  – начальник Управления физической культуры, спорта

                         и молодёжной политики администрации Новооскольского района

 

Категория: 
Турниры
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