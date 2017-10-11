«День памяти св. прп. Сергия Радонежского»

8 октября православная церковь отмечает день памяти великого подвижника русской земли Преподобного Сергия Радонежского. Сергей Радонежский (в миру Варфоломей) почитается Русской Православной Церковью в лике святых, как преподобный (то есть прославленный монашеским подвигом).

В Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам, которые были посвящены Дню памяти Преподобного Сергия Радонежского. В шахматном турнире для школьников участвовало 24 юных шахматиста. Играли по Швейцарской системе в 5 туров. Жеребьёвка проводилась с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5.5». Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате первое место уверенно занял Илья Кравченко, набравший 5 очков из 5!. На втором месте с результатом 4,5 очка – Никита Годовых. Сразу четыре участника набрали по 4 очка. Дополнительные показатели вывели на третье место Вадима Жданова.

В зачёте среди девочек места распределились следующим образом: Дарья Курпякова – 1 место (4 очка), Дарья Булавина – 2 место (3 очка), Софья Фартушина – 3 место (3 очка).

Турнир, в котором принимало участие 7 ведущих шахматиста Новоосокльского района, проходил по круговой системе. Играли в два круга с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику. В этом турнире удача и мастерство были на стороне Владимира Бондаренко. В его активе 11 очков из 12 возможных. Второе место с результатом 9 очков занял Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). Юрий Глушков с семью очками на третьем месте.

Победители и призёры обеих турниров награждены грамотами от Управления культуры администрации Новооскольского района и сладкими призами.

С.Гончарук – главный судья соревнований