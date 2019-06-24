«День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)»

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Новооскольские любители древней и мудрой игры решили почтить память обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений проведением шахматного блицтурнира.

По традиции турнир начался с минуты молчания. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Победителем блицтурнира, который проходил в Отделе краеведения Новоосолькой центральной библиотеки, стал Леонид Мирошников, показавший стопроцентный результат. На второй строчке в турнирной таблице расположился Иван Скурятин. Замкнул тройку призёров Сергей Гончарук.

Они награждены грамотами. Самый юный участник Данил Грунин получил сладкий приз. Для участников соревнования работниками отдела краеведения была организована уникальная экспозиция «Докомпьютерная техника».

Закончилось мероприятие чаепитием с пряниками, печеньем и конфетами, и душевной беседой.

Е.Бовтун – секретарь соревнования