«День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)»
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.
В читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся турнир по шахматам среди школьников.
Перед началом соревнования участники почтили память всех погибших в боях, замученных в фашисткой неволе, умерших в тылу от голода и лишений минутой молчания.
Турнир среди мальчиков проходил по Швейцарской системе в четыре тура. Победителем соревнования стал Максим Корки, который набрал максимальное количество очков. По 3 очка набрали сразу три участника. Лучший коэффициент Бухгольца вывел Виталия Беляева на второе место. Поскольку у Сергея Андрущенко и Ильи Чувакина коэффициент Бухгольца оказался одинаковым им присуждено третье место.
Девочки играли по круговой системе. Первое место заняла Софья Фартушина. На втором месте – Эвелина Скурятина. Анастасия Дерварь замкнула тройку призёров.
Победители и призёры награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». По окончанию состязания был организован сладкий стол.
С.Гончарук – главный судья соревнования
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