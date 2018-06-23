«День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)»

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

В читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся турнир по шахматам среди школьников.

Перед началом соревнования участники почтили память всех погибших в боях, замученных в фашисткой неволе, умерших в тылу от голода и лишений минутой молчания.

Турнир среди мальчиков проходил по Швейцарской системе в четыре тура. Победителем соревнования стал Максим Корки, который набрал максимальное количество очков. По 3 очка набрали сразу три участника. Лучший коэффициент Бухгольца вывел Виталия Беляева на второе место. Поскольку у Сергея Андрущенко и Ильи Чувакина коэффициент Бухгольца оказался одинаковым им присуждено третье место.

Девочки играли по круговой системе. Первое место заняла Софья Фартушина. На втором месте – Эвелина Скурятина. Анастасия Дерварь замкнула тройку призёров.

Победители и призёры награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». По окончанию состязания был организован сладкий стол.

С.Гончарук – главный судья соревнования