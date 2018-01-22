«День освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков»

19 января валуйчане отметили 75-ю годовщину со дня героического освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков.

Семьдесят пять лет назад в ходе ожесточённых и кровопролитных боёв враг был изгнан с валуйской земли, а сложнейшая наступательная операция, которая вошла в летопись Великой Отечественной войны, как Острогожско-Россошанская, увенчалась победой.

20 января во Дворце культуры и Спорта города Валуйки состоялся межрайонный турнир по шахматам, посвящённый знаменательной дате.

В соревновании приняло участие 28 шахматистов из г.Валуйки, пгт.Вейделевка, г.Новый Оскол, Валуйского и Нвооскольского районов.

Играли по Швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Открыл соревнование начальник Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Александр Широков. Он поздравил присутствующих с прошедшими праздниками: Крещение Господне и с Днём освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков. Рассказал о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Пожелал участникам соревнования, их родным и близким здоровья, благополучия, достатка, спортивных и творческих успехов. В этот день Дворец культуры и Спорта отмечал свой 20-летний юбилей.

В итоге первое место с результатом 8 очков из 9 возможных занял Сергей Герасименко (г.Новый Оскол). На второй строчке турнирной таблицы расположился Сергей Кузнецов (г.Валуйки) у которого 7,5 очков. А замкнул тройку призёров Леонид Сизиков (г.Валуйки). В его активе 7 очков.

Победитель награждён Кубком, грамотой и ценным призом от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». Грамотами и ценными призами награждены шахматисты, занявшие второе и третье место.

Хочется отметить, что в турнире принимал участие инвалид по зрению Сергей Мещеряков (г.Валуйки). Несмотря на полное отсутствие зрения, он две партии выиграл, а в четырёх партиях добился ничейного результата. Александр Широков под аплодисменты вручил Сергею приз.

Сергей Гончарук – главный судья соревнования