4 ноября в День народного единства в шахматном клубе поселка Вейделевка состоялся шахматный турнир, объединивший за доской не только юных шахматистов нашего района, но и ветеранов. В турнире приняло участи 23 спортсмена. В упорной борьбе среди ветеранов 1 место занял Гридякин Вячеслав Алексеевич опытный перворазрядник, неоднократный призер областных и районных соревнований. Второе и третье место разделили, не менее звездные и опытные второразрядники Петраков Иван Григорьевич и Яценко Дмитрий Петрович, сыграв в личные встречи в ничью. Среди девушек разгорелась не шуточная борьба за первое место, боролись сразу две шахматистки Гангур Анастасия, призер области по быстрым шахматам и Третьякова Алина призер области по молниеносным шахматам. В прекрасной комбинационной игре Алине удалось одержать верх и занять уверено первое место. Второе место осталось за Гангур Анастасией, третье место заняла Яненко Наталья. Также хочется отметить игру совсем юной первоклассницы Димовой Ангелины, одержавшую одну победу над старшеклассницами. Среди юношей до последнего тура не было ясно кто займет первое место. В итоге Кунгурцев Андрей обыграв в последнем туре Алехина Владислава занял первое место. Второе место отставая на полтора очка от лидера занял Колесников Матвей, третье место Чернышов Александр. Призеры турнира были награждены почетными грамотами и медалями, всем участникам турнира был вручен сладкий приз.

Виталий Воронков, гл. судья соревнований.