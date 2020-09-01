День Красногвардейского района.

Традиционный турнир по шахматам, приуроченный ко дню района, состоялся в конце августа. Двадцать два участника из Алексеевки, Шебекино, Нового Оскола и Красногвардейского района определили победителя и призеров в турнире из семи туров по швейцарской системе. Первым, с результатом 6 из 7 стал алексеевец А.Мартиросян. Второе место у бирючанина А.Фетисова (5.5), третий -Б.Семенов с.Коломыцево (5).